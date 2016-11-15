Росія задіяла палубну авіацію та крилаті ракети у Сирії, "Адмірал Кузнєцов" також бере участь в операції

Про це повідомляє агентство Reuters на своїй сторінці у Twitter, посилаючись на заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

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Зазначається, що операція проводиться у сирійському місті Хомс.

Шойгу: РФ начала сегодня операцию в сирийской провинции Хомс с использованием палубной авиации и крылатых ракет — Агентство Рейтер (@reuters_russia) November 15, 2016

Як передає ТАСС, в цій операції беруть участь "Адмірал Григорович", що здійснював пуски крилатих ракет "Калібр", берегові ракетні комплекси "Бастіон" і вперше у бойових діях почав брати участь авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов".

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада російський винищувач Міг-29 впав у Середземне море при заході на посадку на "Адмірал Кузнєцов". "При проведенні тренувальних польотів в результаті технічної несправності під час заходу на посадку за кілька кілометрів від авіаносного крейсера" Адмірал Кузнєцов "стався авіаційний інцидент з палубним винищувачем МіГ-29К", - наголошується у повідомленні Міноборони РФ.