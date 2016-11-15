Масштабна операція РФ у Сирії: бомбардування Алеппо поновилися (відео)

Вперше за тиждень під удар потрапили підконтрольні повстанцям райони на сході Алеппо, хоча російські військові оголосили про початок масштабної операції з використанням "Адмірала Кузнєцова" в сирійських провінціях Ідліб і Хомс.

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Як пише The Guardian з посиланням на сирійську Обсерваторію з прав людини, в Алеппо вже троє загиблих.

"Літаки режиму (Асада - УНІАН) завдали ударів і скинули бочкові бомби на ряд районів на сході Алеппо вперше з 18 жовтня", - сказав директор моніторингової групи Рамі Абдель Рахман.

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу у вівторок заявив, що Росія застосувала ракети і літаки з "Адмірала Кузнєцова" для ударів по "Ісламській державі" в Сирії. Шойгу не згадав Алеппо, де ІДІЛу немає, але в Обсерваторії говорять, що під бомбардування потрапила не тільки провінція Ідліб, але і Алеппо.

Відеозапис одного з ударів по провінції Ідліб з'явився на YouTube-каналі "цивільної оборони в Ідлібі".

У той же час сирійське державне телебачення заявило про бомбардування своєю авіацією того, що Асад називає "оплотом терористів" в Алеппо.

15 листопада Російська Федерація почала операцію в Сирії з використанням палубної авіації, крилатих ракет, задіяний і авіаносець "Адмірал Кузнєцов".

У цій операції беруть участь "Адмірал Григорович", який здійснював пуски крилатих ракет "Калібр", берегові ракетні комплекси "Бастіон" і вперше в бойових діях почав брати участь авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов".