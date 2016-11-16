Опозиціонер Навальний зможе балотуватись у президенти РФ: вирок у справі "Кіровлісу" скасовано

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це йдеться в ухвалі президії суду.

"Вирок Ленінського районного суду міста Кірова стосовно Навального Олексія Анатолійовича і Офіцерова Петра Юрійовича скасувати, справу направити на новий розгляд у той самий суд для розгляду в новому складі суду", - йдеться у рішенні.

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У справі "Кіровлісу" йдеться про події 2009 року. У той час Олексій Навальний працював радником чинного тоді губернатора Кіровської області Микити Бєлих. Навального і Офіцерова визнали винними в розкраданні майна кіровського державного підприємства "Кіровліс". Суд засудив їх до 5 та 4 років позбавлення волі відповідно, а також призначив штраф. Пізніше позбавлення волі замінили на умовний термін.

У жовтні 2015 року на користь "Кіровлісу" з Навального, Офіцерова та ще одного фігуранта справи стягнуто понад 16 млн рублів.

У лютому Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) визнав, що при розгляді справи «Кіровлісу» було порушено шосту статтю Європейської конвенції з прав людини про право на справедливий розгляд. ЄСПЛ присудив Навальному і Офіцерову як відшкодування моральної шкоди по 8 тис. євро, а також понад 48 тис. євро Навальному і понад 23 тис. євро Офіцерову як компенсацію судових витрат.

Росія намагалася оскаржити це рішення, однак ЄСПЛ відмовився розглядати апеляцію. Після цього в Мін'юсті РФ повідомили, що рішення ЄСПЛ не означає обов'язкового перегляду справи.

Як пише "РБК", за російським законодавством обмеження на участь у виборах поширюються тільки на засуджених за тяжкі і особливо тяжкі злочини. "Зараз ніяких перешкод для його участі у виборах немає", — підтвердив виданню адвокат Навального Вадим Кобзєв.

Цю інформацію також підтвердила інший захисник політика Ольга Михайлова.

На разі щодо Навального є ще два вироки: вирок Замоскворецького суду столиці у справі про розкрадання коштів компанії "Ів Роше", і вирок за наклеп на московського депутата Олексія Лісовенко.