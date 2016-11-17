Євросоюзу загрожує розпад – прем’єр Франції

Європейському Союзу загрожує розпад, якщо Франція та Німеччина не посилять роботу в окремих напрямках. Про це сьогодні заявив прем’єр-міністр Франції Манюель Вальс під час виступу в Берліні, пише Reuters.

"Європа знаходиться в небезпеці розпаду і може потерпіти невдачу", - сказав він, додавши, що "Таким чином, Німеччина і Франція мають величезну відповідальність."

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За його словами, щоб уникнути такого сценарію, Франції та Німеччині необхідно зокрема більше працювати щоб стимулювати зростання і зайнятість, а також прислухатися до заклопотаності громадян.

Нагадаємо, Європейський Союз на рівні Комітету постійних представників країн-членів (Coreper) 17 листопада розгляне питання надання Україні безвізового режиму.

Це питання стоїть на порядку денному. Очікується, що в разі ухвалення позитивного рішення, як це було для Грузії, буде погоджена позиція ЄС для проведення міжінституційних переговорів.