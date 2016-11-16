Рада закликала Євросоюз запровадити безвізовий режим з Україною

11:29, 16 листопада 2016
Політика
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За відповідне рішення проголосував 261 нардеп з 342, зареєстрованих у залі.

Нардепи звернулися до ЄС щодо безвізового режиму з Україною / Фото УНІАН

Верховна Рада України 16 листопада 2016 року 261 голосом нардепів ухвалила за основу і в цілому проект постанови №5394 "Про звернення Верховної Ради України до урядів держав-членів Європейського Союзу, Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу щодо запровадження безвізового режиму для громадян України".

Результати голосування / Скріншот з відео
Результати голосування / Скріншот з відео

Зокрема, від "Опозиційного блоку" "за" не проголосував жоден депутат, а від групи "Відродження" - підтримали лише 4.

Так, Верховна Рада звертається до урядів держав-членів Євросоюзу із закликом підтримати законодавчу пропозицію Європейської Комісії щодо запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до держав ЄС.

Також український парламент закликає Європейський парламент і Раду Євросоюзу ухвалити без подальших зволікань до кінця 2016 року необхідні рішення про надання Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України.

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У зверненні наголошується на важливості розвитку співпраці між Україною та ЄС у питаннях ефективного управління кордонами та міграцією, захисту прав людини та основоположних свобод, а також підтверджується готовність і надалі спільно протидіяти сучасним викликам і загрозам, насамперед нелегальній міграції, організованій злочинності та тероризму.

Крім того, у документі нагадується, що Україна повністю виконала взяті на себе зобов’язання відповідно до Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для українців. Зокрема, в частині впровадження біометричних закордонних паспортів, тривалого та ефективного виконання Угоди між Україною та Європейським співтовариством про реадмісію осіб, ухвалення антидискримінаційного законодавства, законодавства про запобігання і боротьбу з корупцією та результати його впровадження.

Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Документ у сесійній залі представив спікер українського парламенту Андрій Парубій.

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"Наступний тиждень буде пленарним у Європарламенті. Наступний тиждень ми будемо відзначати річницю Революції гідності… Ми маємо нагадати нашим партнерам з Євросоюзу, що і вони мають бути надійними партнерами", - заявив Парубій.

При цьому він наголосив, що Україна виконала усі необхідні умови для запровадження безвізового режиму з ЄС і наступний тиждень є ідеальним для того, щоб Євросоюз ухвалив рішення про скасування віз для громадян України під час короткострокових поїздок до країн ЄС.

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"Яка ще країна заплатила таку високу ціну за свій європейській вибір?", - наголосив спікер Ради, представляючи документ.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада голова Європарламенту Мартін Шульц заявив, що законодавчий орган ЄС готовий до скасування візового режиму для українців.

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