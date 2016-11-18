В результаті авіаударів по Алеппо загинули понад 20 осіб, постраждала насосна станція – ЗМІ

Про це повідомляє Time з посиланням на сирійських активістів і рятувальників.

В одному районі волонтери після чотирьох годин розбирання уламків витягнули шестирічну дитину, яка була ще жива. Мати дитини була вбита під час авіаударів, повідомив представник рятувальників (сирійська цивільна оборона) Ібрагім аль-Хадж.

Активіст громадської служби адміністрації сказав, що насосна станція у Баб аль-Нейраб була пошкоджена бомбою. Представник адміністрації Ахмад аль-Шамі зазначив, що завод був пошкоджений, але все ще працює.

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"Цей режим використовує будь-які засоби, щоб посилити тиск на цивільне населення. Він бомбардує хлібозаводи і лікарні і не робить винятків для води і електрики", – сказав він Associated Press.

Як раніше повідомляли ЗМІ, лідери п'яти країн ЄС і президент США Барак Обама сьогодні, 18 листопада, обговорять питання продовження дії санкцій, введених проти Росії за її вторгнення в Україну, а також можливі нові санкції за її бомбардування в Сирії.