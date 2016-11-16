Лідери 5 країн ЄС і президент США обговорять продовження дії санкцій проти РФ - ЗМІ

Про це Reuters повідомили кілька джерел, ознайомлених з планами політиків.

За їх даними, це питання буде обговорюватися на зустрічі в Берліні, організованій федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, в якій планується участь лідерів Великої Британії, Франції, Італії та Іспанії.

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Раніше Дональд Трамп, який переміг на виборах президента США, заявляв, що прагнутиме до зближення з Росією, породивши сумніви в Європі про майбутнє режиму санкцій, введених Вашингтоном і Брюсселем у 2014 році після вторгнення Росії на схід України.

Німецький чиновник заявив, що існував план у найближчі тижні погодити продовження санкцій ЄС проти Росії, дія яких закінчується наприкінці січня.

«Але є побоювання, що Трамп може рухатися в зворотному напрямку після його інавгурації 20 січня. Тому європейські лідери шукатимуть ясності від Обами, який зустрічався з Трампом у Білому домі минулого тижня. Обама мав прибути до Берліна у середу ввечері після відвідування Греції», - наголошується у повідомленні агентства.

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Після зустрічі з Трампом Обама спробував заспокоїти американських союзників, запевняючи, що обраний президент підтримуватиме основні відносини по всьому світу, зокрема з НАТО.

Європейські чиновники побоюються, що Росія буде використовувати час до інавгурації Трампа для початку нових наступальних операцій в Сирії і в Україні.

Два дипломатичні джерела заявили, що сирійське питання також порушуватиметься на засіданні в Берліні.

Лідери Європейського Союзу в жовтні засудили Росію за бомбардування мирних жителів в Алеппо і дали зрозуміти, що можуть ввести нові санкції за її дії, якщо бомбардування продовжаться.