Голова Європарламенту Шульц хоче балотуватися на пост канцлера Німеччини – ЗМІ

Про це з посиланням на урядові джерела Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) пише газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє «Українська правда».

Зазначається, що Шульц прагне бути кандидатом у канцлери ФРН від Соціал-демократичної партії Німеччини.

Читайте такожШульц: Санкції проти РФ зберігатимуться до повного виконання Мінських угод

Очільник СДПН Зігмар Габріель хотів запропонувати Шульцу посаду глави МЗС після того, коли її покине Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Проте, за даними джерел видання, Шульц не так претендує на крісло глави зовнішньополітичного відомства, скільки прагне вступити в боротьбу за пост канцлера.