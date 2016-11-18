Голова Європарламенту Шульц хоче балотуватися на пост канцлера Німеччини – ЗМІ
09:51, 18 листопада 2016Світ
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Голова Європарламенту Мартін Шульц, який вважається фаворитом на пост міністра закордонних справ Німеччини, має намір балотуватися на пост канцлера Німеччини в 2017 році.
Мартін Шульц / REUTERS
Про це з посиланням на урядові джерела Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) пише газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє «Українська правда».
Зазначається, що Шульц прагне бути кандидатом у канцлери ФРН від Соціал-демократичної партії Німеччини.
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Очільник СДПН Зігмар Габріель хотів запропонувати Шульцу посаду глави МЗС після того, коли її покине Франк-Вальтер Штайнмаєр.
Проте, за даними джерел видання, Шульц не так претендує на крісло глави зовнішньополітичного відомства, скільки прагне вступити в боротьбу за пост канцлера.
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