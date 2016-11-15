Шульц: Європарламент готовий до скасування візового режиму для України

Про це Шульц заявив у відеозверненні до членів Європейської бізнес-асоціації, повідомляє Європравда.

"Попри кризу Євросоюзу, ЄС не забуває про Україну і про конфлікт на сході України", - відзначив Шульц.

"Хочу наголосити, не тільки Україна потребує ЄС, але і ЄС потребує України. Саме тому ми продовжимо підтримку України, наша мета залишається незмінною - економічно розвинена і вільна Україна", - додав глава Європарламенту.

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За словами Мартіна Шульца, саме у цьому контексті, Європарламент готовий підтримати скасування візового режиму для України.

"Ми певні, що це (скасування візового режиму) призведе до збільшення іноземних інвестицій в Україну та до економічного зростання, якого так потребує Україна", – наголосив Щульц.

Проте, глава Європаралменту відзначив, що "частину роботи має зробити Україна".

"Ми бачимо, що всередині України досі є суперечності. Саме тому ви маєте продовжити антикорупційну та судову реформи та реалізацію мінських домовленостей", - резюмував президент Європарламенту.

Як повідомляв УНІАН, візова лібералізація для України буде обговорюватися послами ЄС у четвер, 17 листопада.