Трамп визначився з кандидатурами генпрокурора і директора ЦРУ - ЗМІ

Про це Reuters повідомив представник перехідного штабу Трампа, який побажав залишитися неназваним.

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Сенатор Джеф Сешнз очолить генпрокуратуру, член Палати представників Майкл Помпео стане директором ЦРУ. Радником з національної безпеки обрано генерала і екс-главу ЦРУ Майкла Флінна.

Джефф Сешнз - ветеран збройних сил, він є старшим членом Сенатського Комітету зі збройних сил та головою підкомітету зі стратегічних сил. Сенатор-республіканець від штату Алабама Джеф Сешинз став близьким радником Трампа після схвалення його кандидатури на пост президента ще на початку виборчої кампанії.

Колишній прокурор Сешинз був обраний у Сенат у 1996 році та працював у юридичному комітеті Сенату. Він виступав проти імміграйційної реформи, а також проти спільних пропозицій республіканців і демократів щодо зменшення обов'язкових термінів мінімального ув'язнення.

Член Палати представників від штату Канзас та колишній офіцер армії США Помпео відпрацював три терміни у Конгресі та був членом парламентського комітету з розвідки. Він набув популярності під час розслідування Конгресом обставин нападу на американську дипломатичну установу у Бенгазі (Лівія) у 2012 році, пише NYT.

Також він в рамках роботи комітету піддавав різкій критиці Гілларі Клінтон, яка на час нападу у Бенгазі обіймала посаду держсекретаря.

Помпео зможе офіційно стати директором ЦРУ, якщо його кандидатуру підтримає Сенат. Він відомий як член республіканського ультраконсервативного Руху чаювання.

Флінн був радником Трампа із зовнішньої політики під час виборчої кампанії.

За інформацією джерела, всі три кандидати прийняли пропозиції Трампа, і в п'ятницю про призначення оголосять офіційно.