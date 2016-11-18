AP назвало ім'я кандидата на посаду радника Трампа з нацбезпеки
06:21, 18 листопада 2016Світ
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Обраний президент США Дональд Трамп запропонував генерал-лейтенанту у відставці Майклу Флінну стати радником із питань національної безпеки.
Генерал-лейтенант у відставці Майкл Флінн / REUTERS
Про це повідомляє Associated Press з посиланням на джерело в оточенні Трампа.
При цьому, співрозмовник агентства не уточнив, чи прийняв Флінн дану пропозицію.
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Флінн відомий як затятий критик Барака Обами і дій Пентагону. Він виступав проти стратегії американської адміністрації по боротьбі з терористичним угрупуванням «Ісламська держава» в Сирії, зазначає AP.
Як повідомляв УНІАН раніше, джерела NBC News і CNN стверджують, що колишній кандидат в президенти США Мітт Ромні може стати держсекретарем в адміністрації Дональда Трампа.
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