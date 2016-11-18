AP назвало ім'я кандидата на посаду радника Трампа з нацбезпеки

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на джерело в оточенні Трампа.

При цьому, співрозмовник агентства не уточнив, чи прийняв Флінн дану пропозицію.

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Флінн відомий як затятий критик Барака Обами і дій Пентагону. Він виступав проти стратегії американської адміністрації по боротьбі з терористичним угрупуванням «Ісламська держава» в Сирії, зазначає AP.

Як повідомляв УНІАН раніше, джерела NBC News і CNN стверджують, що колишній кандидат в президенти США Мітт Ромні може стати держсекретарем в адміністрації Дональда Трампа.