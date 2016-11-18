Вирішення конфлікту в Україні буде в пріоритеті Керрі на наступні два місяці – Держдепартамент США

Вирішення конфліктів в Україні та Сирії будуть пріоритетними завданнями в діяльності держсекретаря США Джона Керрі на наступні два місяці, до моменту, поки новий президент США Дональд Трамп не вступить на посаду.

Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Джон Кірбі на брифінгу у Вашингтоні.

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"Очевидно, що події в Україні та в Європі будуть, я думаю, домінувати у його (Джона Керрі - Ред.) порядку денному", - сказав Кірбі, додавши що «конфлікт у Сирії, безумовно, буде продовжувати домінувати для держсекретаря на найближчі два місяці".

Нагадаємо, колишній надзвичайний і повноважний посол США в Україні Стівен Пайфер назвав кандидатів на ключові посади в оновленому Кабінеті американського президента.

В США обговорюють можливість того, що колишній спікер Палати представників Ньют Гінгріч або сенатор Боб Коркер може стати держсекретарем, а молодший сенатор від штату Алабама Джеф Сешнс - міністром оборони.

"Всі вони консерватори, в принципі підтримують лінію американської політики щодо Європи, що проводиться ось уже 70 років", - сказав Пайфер.