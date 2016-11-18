Трамп віддасть крісло директора ЦРУ прибічникові України – ЗМІ

21:05, 18 листопада 2016
Світ
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Конгресмен від Канзасу Майк Помпео висловлювався на підтримку України.

Хаффінгтон Пост

Новообраний президент США Дональд Трамп запропонував посаду директора Центрального розвідувального управління консерваторові Майку Помпео, знаному підтримкою України. Про це йдеться у заяві Дональда Трампа, яку цитує "Радіо Свобода".

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Трамп вважає, що Майк Помпео буде "чудовим і невтомним керівником".

Видання відзначає, що Помпео, котрий нині є членом комітету Палати представників у справах розвідки, відомий, зокрема, своїми заявами на підтримку України в її протистоянні агресії Росії.

У квітні 2014 року Майк Помпео відвідав Україну і тоді заявив, що метою президента Росії Володимира Путіна є "взяти Україну під контроль", і наголосив: "Щоб засвідчити нашу підтримку владі України, ми можемо змінити розрахунки Путіна і збільшити для нього ризики".

Крім того, Помпео відпрацював три терміни у Конгресі та був членом парламентського комітету з розвідки. Він набув популярності під час розслідування Конгресом обставин нападу на американську дипломатичну установу у Бенгазі (Лівія) у 2012 році.

Також він в рамках роботи комітету піддавав різкій критиці Гілларі Клінтон, яка на час нападу у Бенгазі обіймала посаду держсекретаря. Помпео зможе офіційно стати директором ЦРУ, якщо його кандидатуру підтримає Сенат. Він відомий як член республіканського ультраконсервативного Руху чаювання.

Крім того, на посаду майбутнього генрокурора - міністра юстиції США обраний президент висунув сенатора-республіканця Джеффа Сешнза.

Обох цих кандидатів іще має затверджувати Сенат.

Іще одне призначення Дональда Трампа цього дня – генерала-лейтенанта у відставці Майка Флінна на посаду радника з національної безпеки – не потребує затвердження.

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