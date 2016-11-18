Трамп віддасть крісло директора ЦРУ прибічникові України – ЗМІ

Новообраний президент США Дональд Трамп запропонував посаду директора Центрального розвідувального управління консерваторові Майку Помпео, знаному підтримкою України. Про це йдеться у заяві Дональда Трампа, яку цитує "Радіо Свобода".

Читайте такожAP назвало ім'я кандидата на посаду радника Трампа з нацбезпеки

Трамп вважає, що Майк Помпео буде "чудовим і невтомним керівником".

Видання відзначає, що Помпео, котрий нині є членом комітету Палати представників у справах розвідки, відомий, зокрема, своїми заявами на підтримку України в її протистоянні агресії Росії.

У квітні 2014 року Майк Помпео відвідав Україну і тоді заявив, що метою президента Росії Володимира Путіна є "взяти Україну під контроль", і наголосив: "Щоб засвідчити нашу підтримку владі України, ми можемо змінити розрахунки Путіна і збільшити для нього ризики".

Крім того, Помпео відпрацював три терміни у Конгресі та був членом парламентського комітету з розвідки. Він набув популярності під час розслідування Конгресом обставин нападу на американську дипломатичну установу у Бенгазі (Лівія) у 2012 році.

Також він в рамках роботи комітету піддавав різкій критиці Гілларі Клінтон, яка на час нападу у Бенгазі обіймала посаду держсекретаря. Помпео зможе офіційно стати директором ЦРУ, якщо його кандидатуру підтримає Сенат. Він відомий як член республіканського ультраконсервативного Руху чаювання.

Крім того, на посаду майбутнього генрокурора - міністра юстиції США обраний президент висунув сенатора-республіканця Джеффа Сешнза.

Обох цих кандидатів іще має затверджувати Сенат.

Іще одне призначення Дональда Трампа цього дня – генерала-лейтенанта у відставці Майка Флінна на посаду радника з національної безпеки – не потребує затвердження.