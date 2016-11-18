У східному Алеппо на складах ООН закінчились запаси продовольства

Про це повідомив журналістам заступник офіційного представника генерального секретаря організації Фархан Хак, передає ТАСС.

Він зазначив, що гуманітарним співробітникам досі не вдалося потрапити в східні райони Алеппо, в яких проживають близько 275 тисяч чоловік.

"Запаси продовольства ООН вичерпалися, тоді як медикаментів та інших товарів у місті залишається дуже мало. ООН не може доставити допомогу в східну частину міста з липня", - сказав Хак.

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За його словами, ООН серйозно стурбована активізацією бойових дій в Алеппо, в тому числі "повідомленнями про інтенсивні бомбардування і невибіркові обстріли", які надходять звідти.

Нагадаємо, за останні 72 години в результаті ударів ВПС сирійського режиму і ВКС РФ по підконтрольним опозиції районам Алеппо загинули 106 і поранення отримали 190 осіб.

Як повідомив агентству представник місцевих сил цивільної оборони, авіація режиму Башара Асада продовжує скидати на східну частину Алеппо касетні, вакуумні і бочкові бомби. На сході Алеппо в стані облоги з четвертого вересня проживає близько 300 тисяч чоловік.