В результаті триденних бомбардувань Алеппо загинули понад 100 людей – ЗМІ
За останні 72 години в результаті ударів ВПС сирійського режиму і ВКС РФ по підконтрольним опозиції районам Алеппо загинули 106 і поранення отримали 190 осіб.
Про це повідомляє турецьке інформаційне агентство «Анадолу».
Як повідомив агентству представник місцевих сил цивільної оборони, авіація режиму Башара Асада продовжує скидати на східну частину Алеппо касетні, вакуумні і бочкові бомби.
На сході Алеппо в стані облоги з четвертого вересня проживає близько 300 тисяч чоловік.
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Як повідомляв УНІАН, в четвер, на третій день оновленої урядом повітряної кампанії, від авіаударів по повстанцях у східному Алеппо загинули понад 20 осіб, також постраждала насосна станція.
Раніше ЗМІ повідомляли, що лідери п'яти країн ЄС і президент США Барак Обама сьогодні, 18 листопада, обговорять питання продовження дії санкцій, введених проти Росії за її вторгнення в Україну, а також можливі нові санкції за її бомбардування в Сирії.