В результаті триденних бомбардувань Алеппо загинули понад 100 людей – ЗМІ

Про це повідомляє турецьке інформаційне агентство «Анадолу».

Як повідомив агентству представник місцевих сил цивільної оборони, авіація режиму Башара Асада продовжує скидати на східну частину Алеппо касетні, вакуумні і бочкові бомби.

На сході Алеппо в стані облоги з четвертого вересня проживає близько 300 тисяч чоловік.

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Як повідомляв УНІАН, в четвер, на третій день оновленої урядом повітряної кампанії, від авіаударів по повстанцях у східному Алеппо загинули понад 20 осіб, також постраждала насосна станція.

Раніше ЗМІ повідомляли, що лідери п'яти країн ЄС і президент США Барак Обама сьогодні, 18 листопада, обговорять питання продовження дії санкцій, введених проти Росії за її вторгнення в Україну, а також можливі нові санкції за її бомбардування в Сирії.