Смоленська трагедія: у Польщі перепоховали екс-президента Польщі та його дружину

На церемонії 18 листопада були присутні близько 50 людей, зокрема й брат-близнюк покійного президента Ярослав Качинський, нинішній президент Польщі Анджей Дуда і прем'єр-міністр Беата Шидло, передає Радіо Свобода.

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Тіло екс-президента Польщі першим серед інших жертв взяли на ексгумацію. Загалом польська прокуратура хоче ексгумувати усі 83 тіла жертв Смоленської катастрофи, які не були піддані кремації. Деякі родичі загиблих висловили протест у зв’язку з такими намірам, бо не хочуть, щоб могили розкопували. Але прокуратура заявила, що заплановані ексгумації відбудуться.

У вересні експерти комісії, яка розслідує обставини смоленської трагедії, заявили, що записи «чорних скриньок» літака були сфальсифіковані, а багато документів у цій справі приховані. Російські дослідження причин аварії вказують на нещасний випадок, викликаний поганою погодою і помилкою пілота.

10 квітня 2010 року внаслідок катастрофи польського президентського Ту-154 у російському Смоленську загинули 96 осіб, серед яких президент Польщі Качинський із дружиною, керівники всіх родів військ, начальник генерального штабу, представники Сейму і Сенату, канцелярії президента, останній президент Польщі у вигнанні Ришард Качаровський, представники вищого військового командування, політичних партій, громадські та релігійні діячі.