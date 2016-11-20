РФ прагне до ескалації напруженості, НАТО має сконцентруватися на цьому питанні – командувач ВМС альянсу

Про це він сказав на 62-й сесії Парламентської асамблеї (ПА) НАТО в Стамбулі, повідомляє агентство Анадолу.

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Джонстон зазначив, що увага НАТО знову зосереджена на Росії. За його словами, РФ хоче встановити новий світовий порядок.

«Замість того, щоб контролювати ситуацію, Росія прагне до ескалації напруженості. Ми повинні сконцентруватися на цьому питанні. Деякі країни Балтії у складі НАТО педантично ставляться до питань, що стосуються їх територіальних вод. Росія може будувати і дислокувати десь свій флот. Але НАТО не має наміру її зупиняти. Росія – не наш ворог. У нас немає бажання вплутуватися в нову холодну війну», - сказав Джонстон.

При цьому, за словами командувача, НАТО намагається зрозуміти Росію і водночас не зашкодити своїм інтересам.