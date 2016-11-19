У ПА НАТО презентували доповідь про участь армії Росії в конфлікті на Донбасі (відео)

У рамках щорічного засідання Парламентської Асамблеї НАТО українська делегація презентувала доповідь волонтерської групи InformNapalm про участь підрозділів регулярної армії РФ у військових діях на Донбасі. Як відзначають автори доповіді, інформацію для неї збирали впродовж двох років. Всього було зафіксовано 165 інцидентів.

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Аналітики ідентифікували підрозділи 45 сухопутних військових частин російської армії. Це мотострілецькі, артилерійські, танкові підрозділи, війська протиповітряної оборони, розвідпідрозділи, підрозділи снайперів і БПЛА.

Більшість батальонно-тактичних груп для війни з Україною формували на базі мотострілецьких підрозділів Південного військового округу РФ, а саме: 136-ї, 18-ї, 17-ї, 19-ї, 205-ї, 33-ї і 34-ї мотострілецьких бригад; 291-ї артилерійської бригади 7-ї військової бази, що дислокується в окупованій Абхазії.

У доповіді підкреслюється, що батальонно-тактичні групи укомплектовані переважно контрактниками з бойовим досвідом, здобутим, як правило, під час так званих антитерористичних операцій на Північному Кавказі (Чечня, Дагестан, Інгушетія). Також є групи, перекинуті з більш віддалених районів Росії.

Експерти ідентифікували на Донбасі підрозділи з 12 частин повітряно-десантних військ. Їх використовували для реагування в критичних ситуаціях і утримання ініціативи в наступальних операціях (Іловайськ, Дебальцеве, Донецкий аеропорт). Російські десантники брали участь у цих операціях у складі цілих штурмових груп або складі бандформувань для підтримки, вважають автори доповіді.

Також були ідентифіковані підрозділи 7 військових частин спеціального призначення ГРУ РФ. Російські спецслужби в Україні займаються підривною діяльністю, проводять психологічні операції. Вони захоплювали адмінбудівлі, нападали на українські військові об'єкти і колони. Зараз російські сили спецпризначення інтегровані в НЗФ на Донбасі, сказано в презентації.

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Використовуючи фіктивні документи, вони займають ключові посади від заступників командирів підрозділів до молодших командирів та спеціалістів, які використовують і обслуговують сучасне озброєння і військову техніку.

В зоні бойових дій аналітиками були виявлені також військові 4 військово-морських частин, 5 формувань Нацгвардії РФ (більшість з них – контрактники, які мають досвід бойових дій на Північному Кавказі).

Волонтери виявили на сході України формування протиповітряної оборони та радіотехнічних військ РФ.

Також помітили новітній російський ракетно-гарматний комплекс «Панцир – С1», доставлений з РФ. Вдалося довести, що один з цих комплексів належить 606-му зенітно-ракетному полку. "ЗРК «Бук – М1», який збив МН17, - це ще один слід, який, очевидно, вказує на роботу російських ВКС на Донбасі", - йдеться у тексті доповіді.

Військові частини з окупованого Криму також воюють на Донбасі, підкреслюють автори.

Експерти також визначили, що у військовій кампанії РФ у Сирії беруть участь щонайменше 16 російських наземних формувань. 13 з них раніше воювали проти України.

Автори дослідження прийшли до висновку, що розпалювання Росією конфліктів і створення осередків дестабілізації і зон військових дій свідчить про те, що «керований хаос» став основою зовнішньої політики РФ