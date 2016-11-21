Дутерте на зустрічі з Путіним звинуватив країни Заходу у "цькуванні" менших держав

Зустріч голів держав відбулася у неділю, 20 листопада, на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Лімі (АТЕС), повідомляє Deutsche Welle з посиланням на інформагенцію dpa.

Дутерте під час розмови звинуватив могутні держави Заходу у "цькуванні" менших країн.

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"Я бачу, як багато західних країн цькують менші держави. Вони до того ж настільки сповнені лицемірства (…) Видається, наче вони починають війну, проте бояться на неї йти", - зазначив Дутерте.

Путін же у відповідь привітав Дутерте, який раніше заявив про "відділення" від США, із "персональною перемогою" на виборах у травні та висловив надію на поглиблення співробітництва.

Нагадаємо, президент Філіппін Родріго Дутерте в четвер, 17 листопада, заявив, що він слідом за Росією може вивести країну з Міжнародного кримінального суду (МКС). Дутерте назвав МКС "непотрібним" і висловив розчарування з приводу тверджень Заходу про позасудові страти і його нездатності зрозуміти його суворі заходи щодо наркотиків.