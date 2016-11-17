Президент Філіппін може слідом за Росією вийти з юрисдикції МКС і прагне зустрітися із Путіним – Reuters

Таку заяву він зробив, посилаючись на критику з боку західних країн щодо вбивств в рамках розпочатої ним війни з наркотиками, пише Reuters.

Дутерте назвав МКС "непотрібним" і висловив розчарування з приводу тверджень Заходу про позасудові страти і його нездатності зрозуміти його суворі заходи щодо наркотиків. Він також звинуватив Організацію Об'єднаних Націй у помилкових заходах попередження війни в усьому світі.

Президент Росії Володимир Путін підписав урядове розпорядження щодо відклику підпису Росії від установчого договору МКС в середу, і Дутерте сказав, що він міг би розглянути можливість зробити те ж саме.

"Вони не потрібні, ті, що у міжнародному кримінальному (суді). Вони (Росія) відкликали (підпис під Римським статутом МКС – УНІАН). Я міг би зробити те саме. Чому? Тільки маленьких, схожих на нас, б'ють", – сказав Дутерте перед від'їздом до Ліми для участі в саміті Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

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Філіппінський лідер заявив, що він був роздратований з приводу критики, яку він отримав, і що "ніхто не слухає" його причин розгону демонстрацій, в тому числі президент США Барак Обама.

Як повідомляє Reuters, Дутерте шукає зустрічі з Путіним в Лімі в ці вихідні, прагнучі проводити власну зовнішню політику, спрямовану на досягнення незалежності Філіппін від давнього союзника Сполучених Штатів. Агентство зазначає, що Дутерте нерідко хвалив Росію і Китай.

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"Ви знаєте, якщо Китай і Росія прийме рішення створити новий порядок, я буду першим, хто до них приєднається", – сказав він.