Ердоган допустив приєднання Туреччини до ШОС замість Євросоюзу

Про це в інтерв’ю газеті "Hürriyet" у неділю, 20 листопада заявив Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Він припустив, що Анкара може натомість приєднатися до Шанхайської організації співробітництва (ШОС) - блоку за участю Китаю, Росії та країн Центральної Азії.

Читайте такожЄвросоюз може переглянути статус Туреччини як країни-кандидата на членство

"Чому б Туреччині не увійти до "Шанхайської п'ятірки" (військова організація прикордонного співробітництва Росії, Китаю, Казахстану, Киргизстану і Таджикистану, яка передувала ШОС. - Ред.) (…) Сподіваюся, що за позитивного розвитку в цьому напрямку, якщо Туреччина приєднається до "Шанхайської п'ятірки", то зможе діяти зі значно більшою легкістю", - сказав Ердоган.

Турецький президент додав, що вже провів відповідну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Ердоган зробив цю заяву на тлі погіршення відносин з Євросоюзом через жорсткі заходи надзвичайного стану в Туреччині, арешти опозиції та працівників мас-медіа. ЄС та Анкара також досі не дійшли компромісу у питанні безвізового режиму. Амбції Туреччини щодо членства в ЄСтакож не раз ставилися під сумнів з боку європейських політиків.

До країн-спостерігачів ШОС належать Монголія, Індія, Іран, Пакистан та Афганістан. Туреччина разом зі ще п'ятьма країнами має статус "партнера у діалозі".