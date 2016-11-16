Штайнмаєр розповів про "прогнозовано складну розмову з лідерами Туреччини"

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на dpa.

Спочатку планувалося, що глава МЗС ФРН під час одноденного візиту у вівторок, 15 листопада, проведе зустріч лише зі своїм колегою Мевлютом Чавушоглу. Штайнмаєр, однак, був здивований, коли президент країни Реджеп Таїп Ердоган та прем'єр-міністр Біналі Їлдирим оголосили в останню хвилину, що вони теж хочуть з ним зустрітися.

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Під час візиту Штайнмаєра глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, зокрема, звинуватив ФРН у наданні притулку курдським бойовикам, які беруть участь у бойових діях проти турецької армії.

У свою чергу, німецький міністр укотре наголосив, що західні країни занепокоєні репресіями в Туреччині, які відбуваються після липневої спроби військового перевороту. Він зазначив, що арешти опозиційних політиків та журналістів виходять за рамки заходів, які Анкари застосовує до причетних до спроби перевороту. "Будь ласка, не сприймайте це (критику, - Ред.) у Туреччині як зверхність або як повчання", - зазначив Штайнмаєр.

Він наголосив, що "є зрозумілим, що різниця в поглядах не може бути подолана під час одного візиту та кількох розмов". "Утім, добре, що цей візит відбувся, я зміг отримати власну картинку того, що відбувається в країні, а також поговорив з опозицією та громадянським суспільством", - зазначив Штайнмаєр. За його словами, прямий контакт є кращим, ніж обмін звинуваченням через засоби масової інформації. Під час візиту міністр зустрівся у Туреччині також із опозиційними політиками та правозахисниками.