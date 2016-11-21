Трамп планує призначити міністром торгівлі США 78-річного мільярдера - ЗМІ

Новообраний президент США Дональд Трамп планує призначити міністром торгівлі США 78-річного мільярдера Вілбора Росса, передає Associated Press.

Видання повідомляє, що Трамп провів закриту зустріч з Россом. За підсумками якої, відповідаючи на питання журналістів про те, чи розглядається кандидатура Росса на посаду міністра торгівлі, Трамп відповів: «Це те, що ми шукаємо».

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Сам Росс нічого з приводу можливого призначення не сказав. Він лише підкреслив, що «час покаже».

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп запропонував посаду директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ) консерваторові Майку Помпео, знаному підтримкою України.

Трамп вважає, що Майк Помпео буде "чудовим і невтомним керівником". Видання відзначає, що Помпео, котрий нині є членом комітету Палати представників у справах розвідки, відомий, зокрема, своїми заявами на підтримку України в її протистоянні агресії Росії. У квітні 2014 року Майк Помпео відвідав Україну і тоді заявив, що метою президента Росії Володимира Путіна є "взяти Україну під контроль", і наголосив: "Щоб засвідчити нашу підтримку владі України, ми можемо змінити розрахунки Путіна і збільшити для нього ризики".