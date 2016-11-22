У Кремлі пояснили розміщення "Іскандерів" в Калінінграді "експансією НАТО"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи публікацію в західних ЗМІ інформації про розміщення ракетних комплексів у Калінінграді.

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«Росія робить усе, що необхідно, аби убезпечити себе на фоні експансії в бік її кордонів із боку НАТО. НАТО є агресивним блоком, тому Росія робить усе, що необхідно для цього. І в даному випадку, звичайно, Росія володіє всіма суверенними правами вживати необхідні заходи на всій території Російської Федерації», - сказав Пєсков.

При цьому він не став відповідати на запитання, чи є ракетні комплекси вже в Калінінграді й чи будуть вони там розміщуватися на постійній основі.

Як повідомляв УНІАН, голова комітету Ради Федерації з оборони і безпеки РФ Віктор Озеров заявив, що Росія розгорне ракетні комплекси "Іскандер" та зенітно-ракетні системи С-400 в Калінінграді.