Держдеп США відреагував на наміри Росії розмістити "Іскандери" й С-400 в Калінінграді

Наголосивши, що у Росії є право розміщувати свої звичайні та ядерні сили на своїй території, Кірбі констатував, що нинішні дії Москви дестабілізують європейську безпеку, передає Голос Америки.

Представник Держдепартаменту нагадав, що Росія погрожувала розміщенням ракет "Іскандер" в Калінінграді останнє десятиліття у відповідь на різні події в Європі, ні одна з яких не вимагає такої військової відповіді.

Читайте такожУ Росії по тривозі підняли ракетну бригаду з "Іскандерами"

Він закликав Росію "утриматися від слів або дій, несумісних з метою забезпечення безпеки і стабільності у Євро-Атлантичному регіоні".

Раніше голова комітету Ради Федерації з оборони і безпеки РФ Віктор Озеров заявив, що Росія розгорне ракетні комплекси "Іскандер" та зенітно-ракетні системи С-400 в Калінінграді.