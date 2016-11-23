У Стамбулі сотні людей протестують проти узаконення шлюбу з неповнолітніми

У столиці Туреччини - Стамбулі сотні людей вийшли на акцію протесту проти закону про шлюб з неповнолітніми. Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

Люди вимагали від уряду відкликати законопроект, який дозволив би чоловікам одружуватися із неповнолітніми дівчатами.

Зазначається, запропоновані у документі зміни дають можливість уникнути покарання за сексуальні злочини, у тому числі за статевий зв'язок із неповнолітніми.

Читайте такожУ Туреччині оголосили про звільнення 15 тисяч держслужбовців через спробу держперевороту

Так, для цього чоловіку треба довести, що він не застосовував силу, аби примусити жертву до близькості, а відтак одружитися із нею.

Противники законопроекту вважають, що його будуть використовувати, аби змусити дівчат виходити заміж за старших від них чоловіків.

За лічені години до голосування у парламенті уряд таки відкликав законопроект.

Нагадаємо, кілька днів тому у країні тисячі людей вийшли на вулиці Стамбула та інших міст Туреччини в знак протесту проти законопроекту, який може дозволити насильникам вступати в шлюб зі своїми жертвами.

Уряд країни наполягає на тому, що закон буде сприяти вирішенню правових проблем, викликаних широким розповсюдженням дитячого шлюбу в країні, проте критики стверджують, що законопроект легалізує зґвалтування.