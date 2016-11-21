У Туреччині тисячі людей протестують проти можливої легалізації зґвалтувань неповнолітніх

Про це повідомляє британське видання The Independent.

Уряд країни наполягає на тому, що закон буде сприяти вирішенню правових проблем, викликаних широким розповсюдженням дитячого шлюбу в країні, проте критики стверджують, що законопроект легалізує зґвалтування.

У Стамбулі протестувальники аплодували і скандували: "Ми не заткнемося. Ми не будемо підкорятися. Відкликайте законопроект негайно".

Близько 3000 людей зібралися в Кадикьой площі Стамбула, багато хто махав плакатами, на яких було написано: "Зґвалтування не може бути узаконено" і "ПСР, забери руки від мого тіла". Останній лозунг – по відношенню до правлячої Партії справедливості і розвитку (ПСР), що пропонує даний законопроект.

Аналогічні демонстрації пройшли і в інших містах, в тому числі в Анкарі, Ізмірі і Трабзоні.

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Якщо закон буде прийнятий, люди, які вчиняють статеве насилля дівчаток у віці до 18 років без "сили, погроз або будь-яких обмежень на згоду" і одружаться на них, можуть уникнути судового переслідування.

Пропонована зміна до законодавства буде застосовуватися до випадків в період між 2005 роком і 16 листопада 2016 року.

ПСР, членом якої є президент країни Реджеп Ердоган, має 317 місць в парламенті з 550 місць.

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Депутати схвалили законопроект в першому читанні в четвер, і він буде поставлений на голосування знову у вівторок, але прем'єр-міністр Туреччини Біналі Їлдирим дозволив ПСР призупинити переговори з опозицією про закон.

Їлдирим заявив, що законопроект покликаний звільнити людей, що вступають у ранні шлюби зі згодою сім’ї дівчини, від можливого ув’язнення. Зазначимо, що такі шлюби є поширеними в Туреччині.

Голова турецького уряду відкинув припущення, що законопроект спрямований на "амністію за зґвалтування".