У Туреччині тисячі людей протестують проти можливої легалізації зґвалтувань неповнолітніх
Тисячі людей вийшли на вулиці Стамбула та інших міст Туреччини в знак протесту проти законопроекту, який може дозволити насильникам вступати в шлюб зі своїми жертвами.
Про це повідомляє британське видання The Independent.
Уряд країни наполягає на тому, що закон буде сприяти вирішенню правових проблем, викликаних широким розповсюдженням дитячого шлюбу в країні, проте критики стверджують, що законопроект легалізує зґвалтування.
У Стамбулі протестувальники аплодували і скандували: "Ми не заткнемося. Ми не будемо підкорятися. Відкликайте законопроект негайно".
Близько 3000 людей зібралися в Кадикьой площі Стамбула, багато хто махав плакатами, на яких було написано: "Зґвалтування не може бути узаконено" і "ПСР, забери руки від мого тіла". Останній лозунг – по відношенню до правлячої Партії справедливості і розвитку (ПСР), що пропонує даний законопроект.
Аналогічні демонстрації пройшли і в інших містах, в тому числі в Анкарі, Ізмірі і Трабзоні.
Читайте такожТуреччина веде переговори з Росією про купівлю системи ППО С-400 – Reuters
Якщо закон буде прийнятий, люди, які вчиняють статеве насилля дівчаток у віці до 18 років без "сили, погроз або будь-яких обмежень на згоду" і одружаться на них, можуть уникнути судового переслідування.
Пропонована зміна до законодавства буде застосовуватися до випадків в період між 2005 роком і 16 листопада 2016 року.
ПСР, членом якої є президент країни Реджеп Ердоган, має 317 місць в парламенті з 550 місць.
Читайте такожДвоє спонсорів Трампа вимагають повернути кошти через секс-скандал
Депутати схвалили законопроект в першому читанні в четвер, і він буде поставлений на голосування знову у вівторок, але прем'єр-міністр Туреччини Біналі Їлдирим дозволив ПСР призупинити переговори з опозицією про закон.
Їлдирим заявив, що законопроект покликаний звільнити людей, що вступають у ранні шлюби зі згодою сім’ї дівчини, від можливого ув’язнення. Зазначимо, що такі шлюби є поширеними в Туреччині.
Голова турецького уряду відкинув припущення, що законопроект спрямований на "амністію за зґвалтування".