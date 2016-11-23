Смоленська катастрофа: у Польщі реконструйовано останні секунди польоту Ту-154

Ролик був створений парламентською групою з розслідування причин катастрофи Ту-154М під керівництвом Антонія Мацеревича, передає "Польське радіо".

З реконструкції випливає, що центральна й передня частини літака після вибуху ударилися об землю шасі. Це відповідає висновкам експертів, котрі вони зробили після ексгумації президентської пари. Згідно з ними, та частина літака, де був розташований президентський салон, впала на землю, власне, на шасі.

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Кілька десятків експертів протягом понад 3,5 років працювали над 20-хвилинною симуляцією останніх кількох секунд польоту урядового літака, який 10 квітня 2010 року розбився під Смоленськом. У фільмі використано, зокрема, дані з датчиків польоту Ту-154М, а також аналіз уламків і того, яким чином їх було розкидано. До уваги було також взято висновки останніх висновків польських та іноземних експертів смоленської парламентської групи під керівництвом Антонія Мацеревича.

"Це не звичайна анімація. Це точна реконструкція подій 10 квітня 2010 року, яка ґрунтується на фактах, беззаперечних даних та на аналізі найліпших спеціалістів. Цей фільм є результатом чотирирічних зусиль експертів парламентської групи", - повідомив Gazeta Polska Антоні Мацеревич.

Нагадаємо, польський урядовий літак Ту-154 з 96 високопоставленими урядовцями на борту розбився під час заходу на посадку на військовому аеродромі в російському Смоленську. Звідти польська делегація планувала відправитися на заходи до 70-ї річниці Катинської трагедії. Серед загиблих були президент Польщі Лех Качинський з дружиною.

Польська та російська комісії авіаційних експертів називали основною причиною катастрофи помилку пілотів. Прихильники польської партії "Закон і справедливість" (PiS), співзасновником якої був Лех Качинський переконані, що катастрофа стала наслідком організованого замаху на життя польського президента.

У цьому році Польща відновила розслідування катастрофи.