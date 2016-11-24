Син Гульнари Карімової заперечив інформацію про її смерть

Про це пише узбецька службі ВВС, передає ТСН.

Іслам Карімов-молодший заявив, що його мати почуває себе добре і разом з його сестрою перебуваюють у Ташкенті. Сам Іслам з 2014 року живе у Лондоні.

Спочатку звернення сина "узбецької принцеси" з'явилося на сторінці в Facebook "Діти Карімова". Пізніше він підтвердив справжність цього листа.

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За словами Іслама Карімова-молодшого, коли світ облетіли чутки про смерть його матері, він подзвонив їй, але вона не відповіла. Він хотів звернутися до посольства Узбекистану в Лондоні, "але потім сестричка подзвонила і розвіяла всі чутки".

"Я хочу запевнити громадськість у тому, що мама з сестричкою перебувають у Ташкенті і почувають себе добре. Маму не поміщали в психіатричну лікарню. Вона не виїжджала за межі Узбекистану. Весь цей час вона перебувала з (сестрою) Іман в Ташкенті. На жаль, більш обширною інформацією не можу з вами поділитися", - сказав Іслам.

Нагадаємо, днями ЗМІ розповіли, що 44-річна Гульнара Карімова, за повідомленням співробітника Служби національної безпеки Узбекистану, який побажав залишитися неназваним, була отруєна й померла 5 листопада.