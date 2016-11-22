В Узбекистані отруїли й таємно поховали доньку Карімова - ЗМІ

44-річна Гульнара Карімова, за повідомленням співробітника Служби національної безпеки Узбекистану, який побажав залишитися неназваним, була отруєна й померла 5 листопада, передає "Центр-1".

Вночі того ж дня вона була похована на кладовищі "Мінор" у Ташкенті, а її могилу зрівняли із землею, стверджує він.

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За словами джерела, воно особисто брало участь у процесі поховання Гульнари Карімової, а зважилося на телефонне інтерв'ю з Ц-1, побоюючись за долю її дітей, – сина Іслама і доньки Іман, які залишаються в Ташкенті у безпорадній ситуації.

Крім того, інформація про смерть Гульнари поширюється й через соціальну мережу. Аккаунт у Twitter "Покажіть Гульнару" звертається до журналістів та міжнародних експертів, що спеціалізуються на Центральній Азії, стверджуючи про смерть Карімової й вимагаючи, якщо це не так, показати її на публіці або хоча б у відеозверненні.

Інший аккаунт в Twitter, що пише від імені Гульнари Карімової, але викритий журналістами радіо "Свобода" як фейк, в останні дні почав проявляти особливу активність, намагаючись переконати всіх, що старша донька покійного президента жива, але тим самим викликаючи ще більші побоювання, що інформація про її смерть може виявитися правдою.

А опубліковане вночі 22 листопада селфі з телефоном в руці, на якому відкрита фейкова сторінка Гульнари Карімової в Twitter, ще більше наводить на думку, що, можливо, "узбецька принцеса" дійсно вже залишила цей світ.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня стало відомо, що президент Узбекистану Іслам Карімов потрапив до лікарні з інсультом. 29 серпня ЗМІ повідомили про смерть узбецького лідера.

2 вересня про смерть Карімова повідомили офіційно.