Фінляндія відреагувала на розміщення ракетних комплексів РФ під Калінінградом

Він зазначив, що такі передислокації ракетних комплексів вже відбувалися, передає Associated Press.

"Негативна спіраль дій і заходів у відповідь може призвести до певних наслідків, нехай і випадкових", - наголосив Нііністе.

Міністр оборони Фінляндії також заявив, що його країна виступає за послаблення напруги в регіоні.

Читайте такожДерждеп США відреагував на наміри Росії розмістити "Іскандери" й С-400 в КалінінградіРаніше голова комітету Ради Федерації з оборони й безпеки РФ Віктор Озеров заявив, що Росія розгорне ракетні комплекси "Іскандер" і зенітно-ракетні системи С-400 в Калінінграді.

"Іскандер" - системи мобільних балістичних ракет, які прийшли на заміну радянським ракет "Скад" (Р-17). Дві керовані ракети мають дальність до 500 км і можуть нести звичайні або ядерні боєголовки.

С-400 - російська зенітна ракетна система великої і середньої дальності, зенітний ракетний комплекс (ЗРК). Призначена для знищення всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу.