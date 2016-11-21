Росія розмістить "Іскандери" та С-400 у Калінінградській області

Про це заявив голова комітету Ради Федерації з оборони і безпеки РФ Віктор Озеров, передає РІА Новости.

За його словами, Росія посилює систему повітряно-космічної оборони "у відповідь на розгортання американської системи ПРО в Європі".

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"Як заходи у відповідь проти такого роду "загроз" ми змушені будемо посилювати систему повітряно-космічної оборони на цьому напрямку, залучити додаткові сили й засоби для вирішення завдань прикриття відповідних об'єктів та пунктів управління. До цього посилення входить й розміщення С-400 і комплексів "Іскандер" у Калінінграді, а також створення нових формувань у Західному і Південному військових округах", — сказав Озеров.

У Міноборони РФ раніше підтвердили повідомлення про передислокацію мобільних ракетних комплексів "Іскандер-М" в Калінінградську область.

"Іскандер" - системи мобільних балістичних ракет, які прийшли на заміну радянським ракет "Скад" (Р-17). Дві керовані ракети мають дальність до 500 км і можуть нести звичайні або ядерні боєголовки.

С-400 - російська зенітна ракетна система великої й середньої дальності, зенітний ракетний комплекс (ЗРК). Призначена для знищення всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу.