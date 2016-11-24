Повстанці в Алеппо погодились на допомогу ООН, але потрібне зелене світло від РФ та Дамаска - Reuters

Про це повідомив в четвер гуманітарний радник Ян Еґеланд, пише Reuters.

275 000 людей опинилися в пастці на сході Алеппо, де останні запаси харчування ООН були розподілені ще 13 листопада. Вантажні автомобілі, що стоять в Туреччині і Західному Алеппо, готові надати допомогу, але ООН потребує 72 години, щоб підготувати «велику, складну і небезпечну операцію».

"Ми сподіваємося отримати повне зелене світло від російської сторони і від сирійського уряду. Сигнал сьогодні з боку Росії був позитивним", – заявив журналістам Еґеланд.

Читайте такожГолова МЗС Франції звинуватив Асада в розпалюванні "тотальної війни" в Сирії

Як повідомляв УНІАН, за даними заступника генсека ООН з гуманітарних питань Стівена О'Браєна, 974 тисячі мешканців Сирії знаходяться в облозі. Шість місяців тому це число становило 487 тисяч.

Нагадаємо, у східній частині сирійського міста Алеппо після кількох днів авіаударів зруйновані всі лікарні.

Лікарні були зруйновані, зокрема, через пряме влучання бомб і снарядів у результаті авіаударів. Але якщо раніше медики могли відновлювати роботу лікарень після бомбардувань, то тепер це все важче зробити - інтенсивність обстрілів за останні дні посилилася через спроби влади «розкрити місця скупчення терористів».