Повстанці в Алеппо погодились на допомогу ООН, але потрібне зелене світло від РФ та Дамаска - Reuters
Сирійські збройні опозиційні групи в обложеному східному Алеппо погодилися з планом ООН щодо надання допомоги і медичної евакуації, ООН чекає на зелене світло з Росії та сирійського уряду.
Про це повідомив в четвер гуманітарний радник Ян Еґеланд, пише Reuters.
275 000 людей опинилися в пастці на сході Алеппо, де останні запаси харчування ООН були розподілені ще 13 листопада. Вантажні автомобілі, що стоять в Туреччині і Західному Алеппо, готові надати допомогу, але ООН потребує 72 години, щоб підготувати «велику, складну і небезпечну операцію».
"Ми сподіваємося отримати повне зелене світло від російської сторони і від сирійського уряду. Сигнал сьогодні з боку Росії був позитивним", – заявив журналістам Еґеланд.
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Як повідомляв УНІАН, за даними заступника генсека ООН з гуманітарних питань Стівена О'Браєна, 974 тисячі мешканців Сирії знаходяться в облозі. Шість місяців тому це число становило 487 тисяч.
Нагадаємо, у східній частині сирійського міста Алеппо після кількох днів авіаударів зруйновані всі лікарні.
Лікарні були зруйновані, зокрема, через пряме влучання бомб і снарядів у результаті авіаударів. Але якщо раніше медики могли відновлювати роботу лікарень після бомбардувань, то тепер це все важче зробити - інтенсивність обстрілів за останні дні посилилася через спроби влади «розкрити місця скупчення терористів».