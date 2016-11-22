У Сирії майже мільйон людей живуть в облозі – ООН

У Сирії 974 тисячі мешканців країни знаходяться в облозі. Про це повідомив заступник генсека ООН з гуманітарних питань Стівен О'Браєн, передає dpa.

Він повідомив, що лише шість місяців тому це число становило 487 тисяч. Лише в Алеппо, починаючи з липня 2016 року у таке становище потрапили більше 275 тисяч людей.

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"Цивільне населення ізолюють і бомбардуть, його змушують голодувати та відмовляють у медичній та гуманітарній допомозі для того, щоб змусити людей підкоритися або стати біженцями. Це навмисна тактика жорстокості для отримання від страждання народу політичної, військової, а в деяких випадках і економічної вигоди", - цитує О'Браєна видання.

Нагадаємо, у східній частині сирійського міста Алеппо після кількох днів авіаударів зруйновані всі лікарні.

Водночас правозахисна організація «Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини» зазначила, що в неокупованій частині міста є кілька працюючих медустанов, проте дістатися до них неможливо через постійні обстріли.

Лікарні були зруйновані, зокрема, через пряме влучання бомб і снарядів у результаті авіаударів. Але якщо раніше медики могли відновлювати роботу лікарень після бомбардувань, то тепер це все важче зробити - інтенсивність обстрілів за останні дні посилилася через спроби влади «розкрити місця скупчення терористів».