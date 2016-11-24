Перешкоди до вступу Туреччини в ЄС: в Анкарі вважають несерйозною резолюцію Європарламенту

Про це повідомляє турецьке видання Anadolu.

Міністр заявив, що, з точки зору Анкари, резолюція Європарламенту не має ніякої юридичної сили.

Також, за його словами, виходячи з безперспективності, цілей і змісту цього рішення, не варто сприймати його серйозно.

Челік зазначив, що існують сили, які намагаються цим рішенням направити якесь послання Анкарі. «Але вони повинні знати, що Анкара проігнорує це послання», - підкреслив він.

Читайте такожЕрдоган допустив приєднання Туреччини до ШОС замість Євросоюзу

Крім того, Челік вважає, що Європа повинна була проаналізувати шляхи співпраці з країною, в якої була зірвана спроба перевороту. «Зокрема, це відноситься до питань, що стосуються правової держави і демократії. Замість цього вони вирішили підписатися під резолюцією, яка залишить негативний слід в історії», - сказав Челік.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент закликав ЄС призупинити переговори з Туреччиною про вступ у Європейський Союз, поки вона не припинить репресії всередині країні. Відповідна резолюція була схвалена 479 депутатами, ще 107 утрималися і лише 37 висловилися проти.

Туреччина погрожує розірвати угоду з ЄС про біженців до кінця року в разі ненадання її громадянам безвізового режиму.

Верховний представник Європейського Союзу з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріни закликає Туреччину захистити демократію і верховенство права.

Після спроби державного перевороту турецька влада почали масштабні чистки. Понад 80 тис. осіб, серед яких військові, судді, декани та викладачі університетів, журналісти були звільнені. Понад 35 тис. чоловік було затримано, з них 17 тисяч заарештовано. За підозрою в причетності до спроби перевороту закрили 15 ЗМІ.