Європарламент підтримав замороження переговорів про членство Туреччини в ЄС - Reuters

Своє рішення європейські законодавці пояснили «непропорційною» реакцією Анкари на невдалу спробу військового перевороту, пише РБК з посиланням на Reuters.

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Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган допустив приєднання Туреччини до ШОС замість Євросоюзу.

Ердоган зробив цю заяву на тлі погіршення відносин з Євросоюзом через жорсткі заходи надзвичайного стану в Туреччині, арешти опозиції і працівників мас-медіа. ЄС і Анкара також досі не прийшли до компромісу в питанні безвізового режиму. Амбіції Туреччини щодо членства в ЄС також не раз ставилися під сумнів з боку європейських політиків.

Подробиці читайте на УНІАН: http://www.unian.net/world/1634002-erdogan-dopustil-prisoedinenie-turtsii-k-shos-vmesto-evrosoyuza.html