У Чикаго через білку чоловік потрапив до лікарні з важкими травмами
02:13, 25 листопада 2016Світ
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У Чикаго чоловік потрапив до лікарні з важкими травмами унаслідок того, як білка кинулася під колеса його велосипеда.
Тваринка застрягла між спицями і загинула / facebook.com/howard.brookins
Про це пише ТСН з посиланням нам Chicago Tribune.
Представник одного з районів Чикаго в муніципальній раді Говард Брукінс катався на велосипеді в парку. Раптово на дорогу вискочила білка і стрибнула на переднє колесо велосипеда.
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Тваринка застрягла між спицями і загинула, а чоловік перелетів через кермо і отримав перелом кісток черепа, зламав ніс і позбувся кількох зубів.
"Я не уявляю іншого пояснення такої поведінки білки, крім того, що вона була як терорист-смертник і мстилася мені", - зауважив він.
Цікаво, що раніше він виступав із закликами розгорнути боротьбу з агресивними білками, які прогризають кришки сміттєвих баків.
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