У Чикаго через білку чоловік потрапив до лікарні з важкими травмами

Про це пише ТСН з посиланням нам Chicago Tribune.

Представник одного з районів Чикаго в муніципальній раді Говард Брукінс катався на велосипеді в парку. Раптово на дорогу вискочила білка і стрибнула на переднє колесо велосипеда.

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Тваринка застрягла між спицями і загинула, а чоловік перелетів через кермо і отримав перелом кісток черепа, зламав ніс і позбувся кількох зубів.

"Я не уявляю іншого пояснення такої поведінки білки, крім того, що вона була як терорист-смертник і мстилася мені", - зауважив він.

Цікаво, що раніше він виступав із закликами розгорнути боротьбу з агресивними білками, які прогризають кришки сміттєвих баків.