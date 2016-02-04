В мережі з'явився трейлер п'ятого "Льодовикового періоду"

Світова прем'єра намічена на 30 червня 2016 року, повідомляє Lenta.ru. Історія починається з чергової погоні білки Скрета за жолудем, в результаті якої він виявляється у відкритому космосі і влаштовує катастрофу: через його дії до Землі наближається величезний метеорит, який змушує головних героїв покинути свої будинки. В стрічку повернуться основні персонажі - Менні, Сід і Дієго.