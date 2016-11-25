На теледебатах у Франції переміг прихильник Путіна Фійон

За даними центру вивчення громадської думки Elabe, свої голоси екс-прем'єру Фійону, який виявився "більш переконливим", готові віддати 71 відсоток виборців консервативного табору, передає DW з посиланням на французький телеканал BFM.

Ален Жюппе, що в минулому теж очолював уряд Франції, залучив на свою сторону лише 28 відсотків консерваторів і правоцентристів, які стежили за дебатами.

Згідно з аналізом думок всієї телеаудиторії, Фійон випереджає Жюппе з результатом 57% проти 41 відсотка.

Sondage @elabe_fr - Parmi les sympathisants de droite : Fillon jugé plus convaincant à 71% https://t.co/OkkIxfWkFepic.twitter.com/K6pkcNQ5Qd — BFMTV (@BFMTV) November 24, 2016

Під час дебатів йшлося про необхідні реформи у Франції і про зовнішню політику, зокрема, щодо РФ. Якщо Жюппе схиляється до м'яких реформ "без брутальності" і виступає за збереження санкцій проти РФ, то Фійон заявив, що доб'ється зниження безробіття й відновлення потенціалу країни завдяки жорсткій економії. Він висловився за скасування санкцій проти РФ.

Читайте такожПеремога проросійського Фійона у праймеріз правих у Франції породжує сумніви щодо результатів виборів – Reuters

За словами Фійона, санкційна політика Заходу "провалилася", не давши нічого, крім занепаду європейських фермерів". Він також наголосив, що готовий до співпраці з РФ щодо Сирії.

У свою чергу, Жюппе виступив проти зближення з Володимиром Путіним, який "не припиняє говорити про холодну війну". Якби Жюппе переміг на виборах, то в переговорах з РФ наполягав на виконанні Мінських угод і на неприйнятності анексії Криму.

Раніше УНІАН повідомляв, що колишній прем'єр-міністр Франції Франсуа Фійон сенсаційно здобуває впевнену перемогу в першому турі президентських праймеріз у французьких правих і центристів.