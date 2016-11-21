На президентських праймеріз у Франції лідирує прихильник Путіна

За результатами підрахунку голосів, на 9497 з 10 229 участь у голосування взяли понад 4 млн французів, передає ЄвроПравда з посиланням на Le Point.

Попередній підрахунок голосів засвідчив впевнену перемогу Франсуа Фійона, який набрав 44,2% голосів виборців.

На другому місці опинився Алан Жюппе з результатом у 28,4%.

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Колишній президент Фарнції Ніколя Саркозі, який вважався одним з основних претендентів на те, щоб стати кандидатом від правих, посів третє місце з результатом 20,6% голосів. Такий результат Саркозі означає, що він вибуває з президентських перегонів.

Сам Саркозі вже встиг заявити, що в другому турі праймеріз буде голосувати за Франсуа Фійона й закликав своїх прихильників підтримати сенсаційного переможця першого туру.

За даними опитування інституту Opinionway, у другому турі праймеріз перемогу, швидше за все, здобуде Франсуа Фійон, якого зараз готові підтримати 54% виборців, тоді як підтримку Алану Жюппе висловили 46%.

Другий тур праймеріз правих Франції відбудетсья 27 листопада.

Cуперником переможця праймеріз, найімовірніше, стане лідер ультраправих Марін Ле Пен, яка, за даними соцдосліджень, з великим відривом випереджає своїх конкурентів у президентських рейтингах.

Зазначимо, що Фійон представляє французьких консерваторів із партії "Республіканці", які виступають за посилення співпраці з Росією, в тому числі щодо Сирії. Він неодноразово критикував президента Франсуа Олланда за його жорстку позицію щодо Росії.