Туреччина відповіла на резолюцію Європарламенту про членство Анкари в ЄС
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу розкритикував резолюцію Європейського парламенту із закликом до припинення переговорів про вступ Анкари до Європейського союзу.
Він заявив про упередженість ЄП, передає Анадолу.
"Туреччина завжди заявляла, що готова прийняти будь-яке конструктивне рішення структур ЄС, в тому числі й об'єктивну критику. Однак коли має місце упередженість, то Анкара виступає проти. Для нас подібні рішення не мають жодної юридичної сили", - сказав Чавушоглу.
Глава МЗС Туреччини вважає, що в ЄС повинні "у першу чергу переглянути власні позиції та політику".
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Нагадаємо, 24 листопада Європарламент схвалив резолюцію про припинення переговорів щодо вступу Туреччини до ЄС. За документ проголосували 479 депутатів, проти - 37, ще 107 утрималися.
Документ містить заклик до заморожування переговорів з питання членства Туреччини в ЄС у світлі ситуації, яка виникла в країні після спроби військового перевороту 15 липня та умов режиму надзвичайного стану (НС).