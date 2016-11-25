Туреччина відповіла на резолюцію Європарламенту про членство Анкари в ЄС

Він заявив про упередженість ЄП, передає Анадолу.

"Туреччина завжди заявляла, що готова прийняти будь-яке конструктивне рішення структур ЄС, в тому числі й об'єктивну критику. Однак коли має місце упередженість, то Анкара виступає проти. Для нас подібні рішення не мають жодної юридичної сили", - сказав Чавушоглу.

Глава МЗС Туреччини вважає, що в ЄС повинні "у першу чергу переглянути власні позиції та політику".

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Нагадаємо, 24 листопада Європарламент схвалив резолюцію про припинення переговорів щодо вступу Туреччини до ЄС. За документ проголосували 479 депутатів, проти - 37, ще 107 утрималися.

Документ містить заклик до заморожування переговорів з питання членства Туреччини в ЄС у світлі ситуації, яка виникла в країні після спроби військового перевороту 15 липня та умов режиму надзвичайного стану (НС).