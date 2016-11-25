Туреччина завдала авіаудару по сирійському місту Ель-Баб – Reuters

Авіаудари зруйнували будівлі, в яких, на думку турецьких військових, перебували ісламські радикали, повідомляє Reuters.

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Як зазначається, бомбардування стали елементом більш широкої наступальної операції "Щит Євфрату", розпочатої у серпні в прагненні відігнати від турецького кордону як бойовиків "Ісламської держави", так і курдське ополчення, що США і їх союзники розглядають як партнерів.

Турецький прем'єр Біналі Йилдирим сказав напередодні, що загибель трьох турецьких військовослужбовців, в якій Анкара звинувачує авіацію президента Сирії Башара Асада, союзника Кремля, не залишиться безкарною.

Ще один турецький солдат загинув у бою з "Ісламським державою".