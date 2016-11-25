Ердоган пригрозив Євросоюзу "відкрити ворота перед мігрантами" - ЗМІ

Ердоган заявив, що Захід ніколи не був щирий у питаннях підтримки тих, хто потребує допомоги.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

За його словами, не Захід, а Туреччина відкрила свої двері для 3,5 млн біженців.

«Європа не виконала своїх обіцянок. Коли на кордоні Туреччини та Болгарії зібралися 50 тисяч біженців, в Європі почали думати про те, що станеться, якщо Анкара відкриє свої КПП», - зазначив Ердоган.

Президент Туреччини заявив, що якщо Європа не змінить свою позицію, то Туреччина відкриє кордони.

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За його словами, на сьогодні мільйони дітей у світі потребують турботи і милосердя. Також допомоги чекають мільйони жінок і дітей на Африканському континенті.

«Чи робиться щось для того, щоб допомогти їм? Ні! Замість цього організовуються порожні обговорення, наприклад, питання про доцільність вступу Туреччини в ЄС», - сказав Ердоган, наголосивши, що для Анкари подібні обговорення нічого не значать.

Глава Турецької держави висловив жаль у зв'язку з тим, що світова спільнота не усвідомлює масштабів існуючих проблем.

«Конфлікти, насильство і кровопролиття в Сирії, Іраку, Афганістані, Лівії та Сомалі часто подаються в контексті кризи біженців і боротьби за сфери впливу. Повірте мені: якби не криза біженців, то світове співтовариство не обговорювало б трагедії у багатьох країнах світу», - заявив Ердоган.

Він сказав, що в Анкарі чудово розуміють, що, виступаючи з попередженнями на адресу Євросоюзу, країна може зіткнутися з певною реакцією.

«Санкції погрожують ввести ті, хто вже 53 роки не приймає Туреччину в ЄС. Але це нас не лякає, оскільки ми твердо стоїмо на ногах», - наголосив Ердоган.

Як повідомляв УНІАН, Туреччина погрожує розірвати угоду з ЄС стосовно біженців до кінця року в разі ненадання її громадянам безвізового режиму.

Обговорення питання про безвізовий режим ЄС із Туреччиною триває з 2013 року. Цей процес мав прискоритися після підписання у березні цього року угоди між Туреччиною і ЄС про реадмісію біженців. Метою підписання угоди було скорочення потоку біженців до Європи. Відповідно з умовами угоди, зокрема, за кожного повернутого шукача притулку Євросоюз зобов'язався прийняти одного сирійського біженця, який перебуває в Туреччині, однак не більш ніж 72 тис., які мають бути перерозподілені серед всіх країн ЄС. Угода набула чинності 20 березня.

24 листопада Європарламент закликав ЄС призупинити переговори з Туреччиною про вступ до Європейського Союзу, поки вона не припинить репресії всередині країни, спровоковані спробою державного перевороту.