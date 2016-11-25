Іракські сили готуються штурмувати оплот "ІДІЛ" біля Мосула, щоб завершити оточення міста – Reuters

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Захоплення або відрізання Таль-Афару від Мосула є ключовим компонентом наступу очолюваної США коаліції, яка прагне взяти під контроль останнє велике місто в Іраку, підконтрольне «Ісламській державі».

Як зазначає агентство, успішна операція дозволить сухопутним військам, які беруть участь в кампанії, завершити оточення Мосула.

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Армійські і поліцейські сили, які планують штурм Таль-Афара, включатимуть в себе сунітські і шиїтські угруповання, що відображають суміш населення міста, заявив Хішам аль-Хашимі, багдадський аналітик, який консультує уряд з питань «Ісламської держави».

Шиїтське співтовариство Таль-Афару втекло з міста після того, як «Ісламська Держава» захопила цю область два роки тому, оголосивши Мосул частиною "Халіфату", який також охоплює частину Сирії.

Нагадаємо, наступ на Мосул розпочався 17 жовтня із залученням повітряних і наземних сил очолюваної США коаліції.