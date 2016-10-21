Наступ на Мосул: ІД захопила півтисячі сімей, яких використовують як живий щит – ООН

Бойовики ІДІЛ захопили в заручники 550 сімей із сіл навколо Мосула і використовують їх у якості "живого щита". Про це пише CNN. Як відомо, зараз іракська урядова армія і загони курдів штурмують іракську "столицю "Ісламської держави".

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Ісламісти захопили 200 сімей з села Самаліа і 350 сімей з Найяфії. У понеділок їх силоміць доставили до Мосула.

"Це очевидний приклад того, як ІДІЛ не дає мирним жителям ахоплених територій покинути райони бойових дій", - зазначив прес-секретар управління ООН з прав людини Равін Шамдасані.

Верховний комісар ООН з прав людини Зейд раад Аль-Хусейн заявив, що йому відомо про випадки, коли ісламісти змушують жителів довколишніх сіл пересуватися в Мосул. Він також отримував повідомлення, що підозрюваних в нелояльності мирних громадян розстрілювали.

"Є великий ризик того, що ісламісти якщо не використають людей як живий щит, то швидше вб'ють їх, ніж дадуть звільнитися", - додав комісар.

Зараз його департамент перевіряє інформацію про вбивство бойовиками ІД 40 осіб у селі нееподалеку від Мосула.

Наступ на Мосул, який почався 17 жовтня, як очікується, стане найбільшим боєм в Іраку з часів вторгнення США в 2003 році.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Іраку Аль-Абаді, операція зі звільнення Мосула просувається швидше, ніж думала влада.

"Наші сили почали рухатися вперед, щоб звільнити це місто, яке захопила ІД більше двох років тому", - сказав Аль-Абаді.

Влада Іраку очікує, що бої за Мосул займуть кілька тижнів або навіть місяців.