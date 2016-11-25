Масштабні пожежі в Ізраїлі: за підозрою у підпалах та підбурюванні до них заарештували 12 осіб

В Ізраїлі за підозрою в підпалах або підбурюванні до підпалів заарештовано 12 осіб, повідомляє NEWSru.co.il.

Відзначається, що вночі хвиля пожеж продовжилася в різних районах Ізраїлю.

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У Хайфі вранці ситуація стабілізувалася, хоча про «ліквідацію пожежі» фахівці не говорили. Станом на 13.30 жителям усіх районів Хайфи дозволили повернутися у свої будинки. Залишаються опечатаними 13 будинків, які зруйновані в результаті пожежі найсильніше і визнані небезпечними.

Повідомляється, що за останню добу від пожеж постраждали понад 100 осіб.

За даними видання, сьогодні вже четвертий день пожеж в Ізраїлі. Горять ліси в Єрусалимських горах.

Допомогу Ізраїлю в боротьбі з пожежами надали кілька країн.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада стало відомо, що в околицях Хайфи пожежа почалася в п'яти місцях. Спочатку горів ліс, який оточує місто, а через кілька годин вогонь перекинувся на міські будівлі. Через пожежу евакуювали понад 60 тисяч людей, а також університет Хайфи і Техніон (Ізраїльський технологічний інститут).

Того ж дня президент України Петро Порошенко підписав указ, яким доручив уряду терміново надати гуманітарну допомогу Ізраїлю, де відбулися масштабні пожежі. Президент також доручив міністру внутрішніх справ направити в Ізраїль два літаки АН-32 для допомоги в гасінні пожеж.

Сьогодні прес-служба ДСНС України повідомила, що два літаки Державної служби України з надзвичайних ситуацій «АН-32П» вилетіли до Ізраїлю для надання допомоги в ліквідації пожеж, які там вирують.