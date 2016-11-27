Масштабні пожежі в Ізраїлі: за підозрою в підпалах затримано 35 осіб

В Ізраїлі з початку виникнення сильних пожеж по всій країні затримано 35 осіб, запідозрених в умисних підпалах. Більшість з них - жителі Палестинської автономії, повідомило в неділю, 27 листопада, ізраїльське радіо, передає «Німецька хвиля».

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Міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю Гілад Ердан, заявивши про нову форму терору, висловився за те, щоб зруйнувати будинки паліїв.

Представники ізраїльських арабів, які становлять 17,5 відсотка населення країни, відкидають звинувачення, вказуючи, що будинки арабів страждають від вогню так само, як будинки їхніх єврейських сусідів.

Вранці 27 листопада протипожежна служба Ізраїлю повідомила, що всі пожежі погашені. У найбільш постраждалому портовому місті Хайфі пошкоджено близько 1800 квартир, понад 500 стали непридатними для проживання. Тільки приватним особам завдано збитків на 500 млн шекелів (близько 120 млн євро). За п'ять днів постраждало понад 120 осіб. Поширенню вогню сприяли тривала засуха і сильні вітри.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху напередодні подякував в телефонній бесіді голові палестинської адміністрації Махмуду Аббасу за допомогу, надану під час гасінні пожеж. В Ізраїль були спрямовані 40 палестинських пожежників і 8 пожежних машин. У боротьбі з пожежами був задіяний найбільший пожежний літак у світі - американський супертанкер Evergreen-747. Літаки для гасіння надали також Україна, Росія, Туреччина, Греція, Франція, Іспанія та Канада.