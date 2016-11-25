Руйнівні пожежі в Ізраїлі: відповідальність взяло пов'язане з "Аль-Каїдою" угруповання - ЗМІ
Бойовики пов'язаного з "Аль-Каїдою" угруповання взяли на себе відповідальність за руйнівний пожежа в ізраїльському місті Хайфі, внаслідок якої десятки тисяч людей змушені були евакуюватися.
Бойовики з угруповання салафітів-джихадистів "Масадат Аль-Муджахеддін" оголосили, що вони стоять за попередніми пожежами, в тому числі за спустошливою пожежею на горі Кармель у 2010, в результаті якої загинули 40 людей. Про це повідомляє The Independent.
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При цьому поки немає підтверджень доказів участі групи у цих підпалах, або інших, наприклад, в Єрусалимі у 2011 році.
"Масадат Аль-Муджахеддін" відома також зв'язками з терористами "ХАМАС", але критикує їх за нездатність повною мірою реалізувати закони шаріату в секторі Газа, і "віровідступництво".
Як повідомляв УНІАН, 24 листопада стало відомо, що в околицях Хайфи пожежа почалася в п'яти місцях. Спочатку горів ліс, що оточує місто, а через кілька годин вогонь перекинувся на міські будівлі. Через пожежу евакуювали понад 60 тисяч осіб, а також університет Хайфи і Техніон (Ізраїльський технологічний інститут).
Того ж дня президент України Петро Порошенко підписав указ, яким доручив уряду терміново надати гуманітарну допомогу Ізраїлю, де відбулися масштабні пожежі. Президент також доручив міністру внутрішніх справ направити в Ізраїль два літаки АН-32 для допомоги в гасінні.
Сьогодні прес-служба ДСНС України повідомила, що два літаки Державної служби України з надзвичайних ситуацій «АН-32П» вилетіли до Ізраїлю для надання допомоги в ліквідації пожеж, які там вирують.