В Уганді спалахнули масові сутички: загинули понад півсотні людей

Поліція Уганди повідомляє, що на заході країни 55 осіб загинули в результаті зіткнень між силами безпеки і членами збройного угруповання, яке домагається незалежності свого регіону.

Читайте такожСпроба перевороту в Чорногорії: у прокуратурі розповіли деталі плану росіян, розкрили їхні імена

Поліція також заарештувала місцевого короля Чарльза Уеслі Мумбере, якого влада звинувачує у підбурюванні до насильства, передає російська служба Бі-Бі-Сі.

Сам король заперечує будь-який зв'язок з озброєними сепаратистами.

Крім того, під час рейду на королівський палац були затримані кілька озброєних сепаратистів.

Операція відбувалася в місті Касесе, поблизу кордону з Демократичною Республікою Конго.

У королівства Касесе традиційно напружені відносини з центральним урядом Уганди, а також з сусіднім, і більшим, королівством Торо.