У Туреччині затримали журналістів ВВС та "Голосу Америки"
Турецька влада на затримання іноземних журналістів поки не відреагувала, причини не називаються.
На південному сході Туреччини затримали двох репортерів іноземних інформаційних агентств. Про це з посиланням на АР повідомляє The Washington Post.
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Турецький підрозділ ВВС повідомило про затримання в суботу в місті Ширван журналіста Хатіса Камера, який висвітлював обвалення шахти 17 листопада, де на той момент були знайдені тіла 11 жертв.
Видання "Голос Америки" повідомило, що того ж дня у Діярбакирі був затриманий позаштатний кореспондент Фракін Хайіян. Причини затримання не називалися.
Турецька влада поки не прокоментували ці інциденти.
Раніше цього місяці в сусідньому Газіантепі також був затриманий і згодом депортований із країни 52-річний французький журналіст Олів'є Бертран.
Як відомо, після провалу перевороту в Туреччині були затримані десятки журналістів, закрилися сотні ЗМІ.