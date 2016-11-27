У Туреччині затримали журналістів ВВС та "Голосу Америки"

На південному сході Туреччини затримали двох репортерів іноземних інформаційних агентств. Про це з посиланням на АР повідомляє The Washington Post.

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Турецький підрозділ ВВС повідомило про затримання в суботу в місті Ширван журналіста Хатіса Камера, який висвітлював обвалення шахти 17 листопада, де на той момент були знайдені тіла 11 жертв.

Видання "Голос Америки" повідомило, що того ж дня у Діярбакирі був затриманий позаштатний кореспондент Фракін Хайіян. Причини затримання не називалися.

Турецька влада поки не прокоментували ці інциденти.

Раніше цього місяці в сусідньому Газіантепі також був затриманий і згодом депортований із країни 52-річний французький журналіст Олів'є Бертран.

Як відомо, після провалу перевороту в Туреччині були затримані десятки журналістів, закрилися сотні ЗМІ.